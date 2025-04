Modena si tinge di rosa per il Giro d’Italia: eventi e mostre in città

Le strade del centro di Modena si tingeranno di rosa per accogliere il Giro d’Italia per la 108 esima volta. Si chiama proprio ’Centroinrosa’, la campagna lanciata da Modenamoremio e tutti gli affiliati, che animerà il territorio in occasione della corsa ciclistica più importante d’Italia. Dopo 85 anni dalla prima edizione, la dodicesima tappa del percorso avrà sede a Modena, precisamente in piazza Roma il giorno 22 maggio ed al parco Novi Sad verrà allestito il Villaggio del Giro. La città rappresenta una storica tappa della corsa e gli artigiani modenesi del settore hanno giocato un ruolo fondamentale nel percorso di innovazione della bicicletta dagli inizi del secolo fino ad oggi. Nei negozi di Modenamoremio saranno presenti, per l’occasione, 20 mila copie della mappa che seguirà il percorso dei ciclisti, bandierine, simpatici gadget e bellissime cartoline di fotografie storiche. Ai più fortunati verrà regalato anche un pass per l’area Hospitality dove sarà possibile stare a contatto con ciclisti e partecipanti. L’iniziativa, inoltre, promossa dal Comune di Modena, dall’Assessorato allo Sport e dal contributo di Mafin Group, sarà arricchita da numerosi eventi a tema, esposizioni e mostre. "Questa è un’occasione unica e particolare che mette insieme la possibilità di praticare sport alla possibilità di riscoprire il territorio sul quale la corsa passerà. Grazie alla collaborazione di più realtà ed enti locali, è stato possibile unire linguaggi diversi per far si che la nostra città possa trarne un grande beneficio, ed anche i cittadini, viste le numerose attività a titolo gratuito, siano incentivati a partecipare". Ha cominciato l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi. Ilaria Bianconi, del Servizio Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena, ha accuratamente elencato parte delle iniziative in programma: "Dal 13 al 22 maggio, nel chiostro della biblioteca Delfini verrà esposta la mostra ’In bici davvero! Velocipedi, figurine e altre storie’, viaggio nella storia della bicicletta. Verranno organizzate una merenda a tema ed una biciclettata ed un bike-crossing gratuito". Nel giorno della partenza, anche la Maxi-bicicletta di Bruno Ferrari verrà esposta in piazza Mazzini. "Siamo orgogliosi di poter sostenere la città in un momento così emozionante e tutti gli altri che hanno scelto di collaborare hanno reagito prontamente con gioia". Ha concluso il presidente di Modenamoremio, Mario Bugani.