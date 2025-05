Monza Bike Day: 650 ciclisti pronti a sfidarsi all'Autodromo di Monza

Per tutti gli appassionati delle due ruote il Monza Bike Day si preannuncia uno spettacolo a 360 gradi. Domani, sulla pista Nazionale di Formula 1 dell’Autodromo di Monza, sono attesi 650 ciclisti in rappresentanza di 130 squadre suddivise in cinque categorie. Una maratona di ciclismo che si aprirà alle 8.45 con la gara unica riservata alla categoria Esordienti (13-14 anni) organizzata dal Pedale Senaghese. In palio il Gran Premio Giovani Ciclismo che si svolgerà su cinque giri di pista per un totale di 28,9 chilometri. A seguire la prova della categoria allievi (15-16 anni) sempre promossa dal Pedale Senaghese e valida per l’assegnazione del Trofeo Loral Trofeo La Brace Trofeo Maldaner. Questi ultimi dovranno percorrese nove giri di pista per complessivi 52,1 chilometri. Poi sarà la volta della competizione per le Donne Open (juniores/under 23/elite) nel Trofeo Dino Zambelli organizzata dalla società Ghedi Cycling Team che scatteranno alle 11.20 per affrontare 14 giri per un totale di 81 chilometri.

Quindi gli elite e under 23 alle ore 13.50 nella 92sima edizione della Medaglia d’Oro città di Monza-47simo Trofeo Angelo Schiatti alla memoria. Per dilettanti 20 giri pari a 115 chilometri. Infine, la gara di Handbike a chiudere la lunga giornata dedicata alle due ruote. La prova è organizzata dalla società Piccoli diavoli 3 ruote e partirà alle ore 16.30. Sarà una giornata che unirà sport e solidarietà e vedrà la partecipazione dei migliori esponenti di tutte le categorie, provenienti da tutta Italia e da tre nazioni estere. La gara più attesa sarà quella dei dilettanti anche perché si tratta dell’edizione numero 92 della Medaglia d’Oro città di Monza una classica tra le più longeve del calendario nazionale e che il Pedale Monzese porta avanti con impegno e passione ogni anno. Rispetto alle ultime edizioni non ci saranno gli juniores (17-18 anni) e la categoria donne esordienti e allievi.

Danilo Viganò