Mountain Bike: sul Montalbano la terza prova del Trofeo 10 Comuni

Carmignano, 21 gennaio 2025 - E’ in pieno svolgimento il tradizionale Trofeo 10 Comuni, manifestazione di mountain bike sotto l’egida dell’Uisp. Domenica prossima 26 gennaio l’appuntamento è in provincia di Prato nella zona del Montalbano nel comune di Carmignano, che altre volte ha ospitato le gare per le “ruote grasse”, per quella che sarà la terza prova della rassegna.

Sarà il team Zero Zero a organizzare la manifestazione che prevede il ritrovo presso il ristorante “Il Pinone” a partire dalle ore 7,30 e fino alle 9,15. Il via alla prova alle 9,30 e percorso non facile di 6 km da ripetere quattro volte per le categorie maggiori mentre per altre saranno due i giri in programma. Al termine della manifestazione si svolgerà la premiazione che interessa le prime tre società con il maggior numero di concorrenti in gara ed i primi tre classificati di ogni categoria.

Antonio Mannori