Mountain bike e podismo. "Giuncarico Trails». Doppia sfida. Ecco le regole

Si corre oggi il "Giuncarico Trails", gara di mountain bike ed a seguire di trail running. Alle 9.30 scatterà la gara di mountain bike, valida anche come tappa del Trofeo d’Inverno Uisp, con due giri da compiere per un totale di 25 chilometri e mille metri di dislivello. Premi come sempre ai primi tre di ogni categoria per ogni tappa e maglia al vincitore di ogni categoria al termine del circuito. Alle 10 invece spazio ai podisti del trail running con un percorso di 20 chilometri e 650 metri di dislivello. La gara si terrà su un tracciato collinare e semiboschivo, da completare entro 2 ore e 20 minuti con velocità libera e in regime di semi-autosufficienza. La partenza e l’arrivo avverranno in via Roma, a Giuncarico. Lungo il percorso sarà presente un punto di rifornimento, circa a metà gara, dove verrà distribuita acqua in bicchieri usa e getta. Sarà consentito bere soltanto all’interno della zona delimitata.