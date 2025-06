Mountain bike: ieri l’ultima frazione a Castelnovo Monti dell’Appenninica Stage Race. Arias e Bakker salgono sul trono

Tutto come da pronostico nella frazione conclusiva dell’Appenninica MTB Stage Race, con partenza e arrivo a Castelnovo Monti. Diego Arias e Lola Bakker hanno vinto le rispettive classifiche, confermando i pronostici dopo la frazione di giovedì: il colombiano, che bissa il successo del 2022, ha preceduto Vincenzo Saitta con un distacco di 7’34’’, mentre sul gradino più basso del podio è salito Emanuele Spica a 21’36’’. Andrea Candeago (+24’00’’) e Massimo Rosa (+45’20’’) hanno completato una top-five mai così italiana come quest’anno.

L’ultima frazione, con partenza e arrivo a all’ombra della Pietra di Bismantova dopo 58 km e 1600 metri di dislivello, ha visto l’affermazione proprio di Spica, che ha strappato la terza piazza in classifica a Candeago.

Nonostante la vittoria nell’ultima frazione, l’americana Syd Schulz non ha scalfito a livello femminile il primato di Lola Bakker (foto), che l’ha preceduta in classifica di 21’25’’: l’olandese ha sfruttato al meglio, nella settimana sull’Appennino tosco-emiliano, le tappe più lunghe. Terza l’altra "arancione", Linda Van Vliet, con 2 ore e mezza di ritardo dalla connazionale. "E’ un sogno che si avvera – spiega Bakker - Quest’anno stavo bene di testa e avevo una buona condizione, credo questo abbia fatto la differenza. Ho avuto una stagione complicata per gli infortuni, ma la vittoria di questa corsa a tappe mi ripaga di tutto".