Mountain bike: la Juniores apuana ha vinto 2 titoli regionali e conseguito 14 vittorie e successi internazionali. Sofia Fioravanti, stagione da incorniciare

Sofia Fioravanti ha concluso un 2025 su due ruote da incorniciare. La Juniores massese, al secondo anno nella categoria, si è resa autrice di una stagione straordinaria caratterizzata da 14 vittorie, 2 titoli toscani e successi internazionali.

La scelta di dedicarsi a tempo pieno alla mountain bike si è rivelata azzeccata con tanti trionfi a cominciare dai titoli di campionessa toscana nelle specialità XCE (Eliminator) e XCC (Short Track). Sofia ha "spaccato" anche nella classifica finale del Trofeo Toscana XCO e nell’MTB Tour, dove si è imposta nella classifica assoluta femminile e in quella di categoria. Completano un palmarès impressionante il secondo posto nella Coppa Toscana e la vittoria assoluta nel circuito interregionale dell’Umbria Tuscany. Nel conto vano messe anche tre vittorie in gare internazionali e ben 9 secondi posti che confermano un rendimento costante per tutta la stagione. La Fioravanti, campionessa provinciale di Massa-Carrara nella MTB, ha partecipato a manifestazioni top come la Capoliveri Legend Cup, la Riva del Garda Bike Festival e la Monselice Rosa.

L’atleta apuana ha primeggiato alla Costa degli Etruschi, altra prova di altissimo livello, imponendosi in tutte e tre le manifestazioni nella sua categoria. La stagione si è chiusa in Sicilia dove Sofia è stata ospite della società organizzatrice e della sua: il Team Zamparella. Sui sentieri impegnativi delle Madonie, a oltre 1600 metri di altitudine e su un terreno molto tecnico, Sofia ha conquistato la vittoria di categoria e il terzo posto assoluto. Nonostante i sacrifici legati agli allenamenti e alle trasferte, Sofia è riuscita a conciliare brillantemente anche lo studio ottenendo ottimi risultati scolastici. Dal prossimo anno passerà alla categoria Under 23, affrontando un calendario ancora più competitivo ma con la possibilità, finalmente, di partecipare ai Campionati Italiani Mtb.