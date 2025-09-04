Mountain bike. Matteo Gualtieri specialista del fuori-strada, trionfo a Lugagnano Val D’Arda

Matteo Jacopo Gualtieri non si smentisce e da buon specialista del fuori-strada si aggiudica la gara nazionale di mountain bike che si è svolta a Lugagnano Val d’Arda, nel Piacentino, per la categoria allievi di primo anno. Si gareggiava su un circuito di 5 chilometri all’interno del Valdarda Bike Park per la prova conclusiva dell’Italia Bike Cup. Gualtieri, classe 2010 di Monza dell’Unione Ciclistica Costamasnaga, reduce dal trionfo nella gara su strada di Ospitaletto Mantovano, è stato bravo a palesare una condizione di forma ottimale che le ha permesso di primeggiare nei confronti di avversari quotati e di grande esperienza. Il brianzolo ha vinto per distacco anticipando Mattia Acanfora della Beltrami TSA e il campione italiano di Ciclocross Michel Careri della Asd Orange Bike Team. Con questa nuova performance Gualtieri si conferma tra i migliori giovani in campo nazionale. La sua predisposizione per le gare di Cross Country è una ulteriore dimostrazione delle qualità di cui dispone il promettente corridore monzese che spazia con disivoltura su tutti i terreni di gara. Ripassando in termini di risultati la sua stagione sono cinque finora le affermazione ottenute nelle competizioni di mountain bike specialità che l’ha visto protagonista anche ai campionati europei in Svezia (settimo) e ai tricolori di Albenga con la conquista della medaglia di bronzo.

Dan.Vig.