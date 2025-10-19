Mountain Bike, sul podio della Roc D'Azur Paez e Gualandi

Montemurlo,19 ottobre 2025 - Sono finiti entrambi sul podio della Roc d’Azur Leonardo Paez e Chiara Gualandi, biker del Team Soudal di Montemurlo, ed erano più di 10 anni che questo non avveniva nella famosa classica francese nella zona del Fréjus. Per Paez e per la Gualandi al debutto assoluto nella gara francese, due splendidi terzi posti, nelle due prove più prestigiose del grande festival di Frèjus – la Škoda Roc Marathon e la Roc d’Azur CIC – in un weekend che ha unito esperienza, talento e la solidità di un gruppo sempre più protagonista nel panorama internazionale. Paez a 43 anni ha conquistato due podi, prima il terzo posto nella Škoda Roc Marathon (104 km e 2.900 metri di dislivello) e quindi di nuovo terzo nella Roc d’Azur CIC. “La Marathon è stata durissima, ho sofferto per l’idratazione nella parte centrale. Mi sono gestito bene, con lucidità e penso di avere fatto una gara intelligente”. Parole quella del colombiano che riassumono la sua filosofia agonistica: rispetto per la fatica, gratitudine per la squadra e la serenità di chi continua a competere ai massimi livelli con la passione di un debuttante. Chiara Gualandi, alla sua prima esperienza alla Roc d’Azur, ha trovato il ritmo giusto, ci ha creduto fino in fondo ed ha conquistato il terzo posto. Una prestazione frutto del talento e della maturità agonistica della ventitreenne di Pavullo nel Frignano, con una prova di orgoglio e convinzione.