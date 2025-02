Mountain bike. Trofeo dieci Comuni. Ecco i vincitori di Lari

Prosegue con successo il circuito del Trofeo Dieci Comuni di mountain bike. La sesta prova si è svolta a Lari organizzata dalla locale Polisportiva Il Castello 1989 soddisfatta per l’esito della manifestazione. I due protagonisti Felice Rizzo del New MT Bike Team 2001 e Beatrice Mistretta della Bottecchia Factory Team, che sono risultati i vincitori assoluti nel settore maschile e in quello femminile. Poco più di 80 i partecipanti alla gara su di un tracciato veloce.la partecipazione di oltre ottanta bikers. Rizzo, amatore Master 3 non nuovo ai successi, si è affermato per distacco anticipando il compagno di squadra Alessio Gori, risultato peraltro il migliore nella sua categoria di appartenenza quella dei Master 4. Nei Master 2 ha prevalso invece Claudio Pollini della Ciclissimo di Campi Bisenzio. Gli altri vincitori di categoria sono risultati Matteo Ciandri (Team Valdera) fra gli EliteSport, Mattia Neri tra i Master 1, Daniele Giusti nei Master 5, Marco Valloreia nei Master 6, Luca Bonaguidi fra i Master 7 e Guido Bichi fra i Master 8. Protagonista a Lari nel settore femminile, Beatrice Mistretta che ha preceduto Chiara Vernaccini e Simona Strambi, mentre tra le junior ha vinto Ester Iacopozzi e nella categoria E-bike il solito Massimo Giovannelli su Esposito e Ghezzani. Infine nel settore Gravel ha prevalso Antonio Prestianni su Calascioni.

Antonio Mannori