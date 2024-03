Mountain bike uisp. Fanciulli, l’ultimo acuto è il suo

Claudio Fanciulli dello Scoglio Cycling Team ha vinto l’ultima tappa del circuito invernale di mountain bike Uisp. Per il corridore argentarino anche due secondi posti, dietro a Mirco Balducci, e un ritiro quando era in testa, che gli è costato la maglia di campione nella sua categoria, la M3, dove a imporsi è invece il senese Andrea Zullo. Completa il podio Andrea Amorevoli, Bassibike, seguito da Gianluca Scafuro, Cykeln Team e Denis Tognoni, Tondi Sport. Questi i vincitori delle varie categorie: Adriano Micheli, Team Marathon Bike (Esordienti/Allievi); Andrea Cordova, Amici 2 Ruote Gavorrano (Elite Sport); Fabio Presenti, Scoglio Cycling Team (M1); Andrea Zullo, Chianti Down Bike (M2); Aldo Bizzarri, Bassi Bike (M3); Francesco Scalora, Team Marathon Bike (M4); Riccardo Pecchia, Vo2 Cyclin Team (M5); Alessio Brandini, Donkey Club Sinalunga (M6); Silvio Rinaldini, Bassi Bike (M7); Marino Nucci, Atakam Race (M8); Oriana Goretti, Mbm, nella categoria Donne.