Mugnai e Luci sul podio di Borgo San Lorenzo. A Lucca trionfo del velocista Manenti

La Coppa della Liberazione a Borgo San Lorenzo, la gara lucchese per dilettanti ricordando Giacomo Puccini e quella per gli esordienti in provincia di Grosseto, in una delle ultime giornate del ciclismo toscano 2025.

ALLIEVI

Edizione speciale quella di quest’anno per la Coppa della Liberazione che ha celebrato gli 80 anni. Il prestigioso successo lo ha conquistato il marchigiano Filippo Cingolani della Petrucci Zero24 che ha regolato con uno sprint di forza un gruppo di circa 40 corridori. Ai due posti d’onore altrettanti toscani della Iperfinish, Andrea Mugnai e Lorenzo Luci, quindi Bordignon e Ferraro. Alla gara che quest’anno non prevedeva la dura salita delle Salaiole nella parte finale hanno preso il via 128 corridori.

DILETTANTI

L’anno prossimo, il 28 giugno, l’U.C. Lucchese 1948 organizzerà il Campionato Italiano Under 23 per cui l’edizione 2025 era un po’ la prova generale. Sulle mura di Lucca (un rettilineo da favola) dopo una gara bella e combattuta con un circuito da ripetere 4 volte con le salite di Quiesa, Pitoro e Carignano, ha prevalso il bergamasco Marco Manenti velocista di fama alla sua ottava vittoria stagionale. La gara con 113 partenti di 21 formazioni dopo una serie continua di tentativi di fuga si è decisa a 12 Km dal traguardo sulla breve salita di Carignano quando il lucchese Cipollini che voleva il successo, ha attaccato trovando la replica di Manenti e Belletta. Un finale di corsa splendido e combattuto con il terzetto che resisteva al ritorno del gruppo inseguitore ed in volata era Cipollini a cercare di sorprendere partendo da lontano ma Manenti, esperto abile e forte, lo rimontava ed andava a cogliere il successo sul corridore di casa bravo e combattivo. Al terzo posto Belletta.

Arrivo: 1) Marco Manenti (Team Hoppla’) Km 170,640 alla media di Km 41,906; 2) Edoardo Cipollini (MBHbank Ballan Colpack); 3) Dario Igor Belletta (Solme Olmo) a 2’’; 4) Raffaele Veneri (Sissio Team) a 10’’; 5) Lorenzo Viviani (Tripetetolo Seanese); 6) Crescioli; 7) Gialli; 8) Leali; 9) Vettorata; 10) Team Gaiaplast Bibanese) a s.t., 10)Nordal.

ESORDIENTI

Penultima giornata di attività per la stagione in corso con la gara di Castiglion della Pescaia il Trofeo Italo Calvino-Mem. Gisella Alonzo. Partenza unica e successo assoluto per Tommaso Marini (Coltano) che ha preceduto De Stefano, Iacopi, Leonetti e Venanzoni, mentre il migliore del 1° anno è risultato il campano Vincenzo Vito (Team Cesaro) davanti a Cavallini, Nicolini, Della Polla e Garcia Milian.