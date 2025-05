Nicole Bracco trionfa al Gran Premio Rosa di Bovolone con una super volata

Sempre lei, sempre nello stesso modo: Nicole Bracco fa suo anche il Gran Premio Rosa di Bovolone, nel Veronese, con un’altra super volata, uno scatto ai 250 metri a cui nessuna delle sue avversarie ha saputo reagire. Così nella gara delle esordienti risplende il colore rosso della Società Ciclistica Cesano Maderno della Bracco, alla sua ottava affermazione stagionale. In una annata finora stradominata dalla ragazzina cunesse, si aggiunge anche il terzo posto di Aurora Cerame (al primo anno nella categoria) che nulla ha da invidiare alla compagna di squadra di un anno più grande. Ma quest’anno, secondo un copione già visto da marzo a oggi, non c’è n’è stata per nessuna, con questa Bracco superlativa e di gran lunga dotata di forza fisica e tattica. Le giovani atlete dirette Guido Roncolato non hanno lasciato spazio agli attacchi delle rivali, dando il via libera allo sprint finale sul rettifilo di Bovolone.

A quel punto Bracco e Cerame hanno preso in mano la situazione e la bagarre per conquistare la seconda posizione ha premiato Valentina Giorgia Timis (UC Giorgione) che di uno sguardo ha preceduto la bravissima Cerame che tra le ragazze di primo anno è risultata la migliore.

Dan.Vig.