Nicole Bracco trionfa al Trofeo Mariangela Con Noi a Somma Lombardo

Vince da super favorita, da super controllata, da punto di riferimento per le avversarie, con quella maglia rossa fuoco che spicca in mezzo al gruppo. Nicole Bracco firma la sua decima vittoria a Somma Lombardo, nel Varesotto, dove le donne della categoria esordienti hanno gareggiato per il Trofeo Mariangela Con Noi valido tra l’altro per l’assegnazione dei titoli di campionessa lombarda di primo e secondo anno. Bracco trionfa alla sua maniera, con uno scatto perentorio e potente in dirittura di arrivo, dopo che le sue compagne erano in testa a tenere alta l’andatura. Prende e va, ai 250 metri, quasi fosse sola al comando. Vince braccia al cielo davanti alle toscane Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) e Siria Genovese (UC Donoratico: quarta è la milanese Giorgia Fontan Piras (Assago Team Evolution) che indossa la maglia regionale riservata alle atlete classe 2011. Per i colori di Cesano Maderno c’è anche l’ottava posizione di Martina Pianta.

E con questa sono dieci le vittoria accumulate finora da Nicole Bracco cuneese di Savigliano che compirà quattordici anni a dicembre. "Ho provato tanti sport prima del ciclismo e i miei genitori mi hanno lasciata libera di provare di tutto - dice Nicole -. Mamma Chiara ora insegna Scienze motorie alle medie, papà e nonno anche loro hanno un passato da corridori e pure mia sorella Marissa, che è più piccola di me di 3 anni, già si diverte in bici tra i giovanissimi. Abitiamo a Savigliano e all’evento Sport in piazza in cui vengono messe in mostra tutte le discipline praticabili in città, quando ho visto lo stand con le bici ho voluto provarne una. Da lì è partito tutto".

Chiudiamo con la gara delle allieve dove ben quattro sono state le ragazze cesanese in top-ten: quinta Martina De Vecchi, sesta Vivienne Cassata, nona Carlotta Ronchi e decima Emma Colombo.

Danilo Viganò