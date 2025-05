Nicolò Fiumara brilla nella Marano-Ospitaletto: settimo posto per il campione provinciale

Il campione provinciale degli allievi Nicolò Fiumara giunto settimo nella classica nona riedizione della Marano-Ospitaletto ha confermato di essere protagonista anche nei percorsi impegnativi. Il portacolori del Team Paletti quest’anno è decisamente maturato. Fiumara, che ha gareggiato sino allo scorso anno con la Ciclistica Maranello, si è messo in luce già dalle prime gare raccogliendo un bel quarto posto in quel di Calenzano seguito poi da una bella vittoria a Savignano sul Rubicone, regolando allo sprint un drappello ristretto per il successo.

Successivamente il 1° maggio assieme ai compagni di squadra Riccardo Collina e Marcello Pelloni ha dominato la cronometro a squadre a Praticello di Gattatico precedendo i migliori team italiani. La domenica successiva a S.Marino di Carpi aveva tentato l’avventura solitaria nel finale ed è stato ripreso a trecento metri dall’arrivo riuscendo comunque a risultare migliore del modenesi indossando la maglia di campione provinciale che fa il paio con quella conquistata tra gli esordienti nel provinciale di ciclocross.

Nella corsa di domenica con al via oltre cento allievi, tra i migliori italiani, ha dimostrato che può essere protagonista su percorsi impegnativi ed ha ricevuto i complimenti dal ct regionale Guidetti che ha seguito la corsa in ottica della selezioni degli allievi per le gare nazionali.

Andrea Giusti