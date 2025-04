Nicolò Fiumara trionfa al Gran Premio Liberazione, Luca Covili 17° al Tour of the Alps

Prima vittoria stagionale per l’allievo modenese Nicolò Fiumara (foto) a Savignano sul Rubicone, il pavullese Luca Covili ha invece concluso 17° al Tour of the Alps con l’ultima frazione che si è svolta a Lienz. Il portacolori del Team Paletti, che già domenica scorsa aveva concluso ai piedi del podio il Gran Premio di Calenzano, ieri si è imposto con autorità nel 48° Gran Premio Liberazione a Savignano sul Rubicone relegando ai posti d’onore i veneti Pietro Genovese (Borgo Molini e Lorenzo Tocchet (Sacilese). "L’impegno ripaga – ha detto il diesse Michele Paletti – e finalmente è arrivato anche il successo pieno", Fiumara che ha iniziato a gareggiare nelle giovanili con la Ciclistica Maranello tra gli esordienti ha vestito la maglia di campione provinciale di ciclocross, è al primo anno in casacca del Team Paletti. Positiva prestazione del pavullese Luca Covili nell’impegnativa corsa sulle Dolomiti. "Poteva essere un risultato migliore se nella penultima tappa quella che si è corsa sotto un’autentico diluvio non avessi forato a 25 chilometri dall’arrivo con doppio cambio di bicicletta in quanto l’ammiraglia non era in coda al nostro gruppetto ed ho dovuto ricorrere a quella dell’organizzazione e successivamente alla mia di riserva – ci ha detto il portacolori della VF Group Bardiani –, ma dopo la preparazione in altura le gambe giravano bene e adesso faccio un pò di recupero e spero proprio di essere nelle migliori condizioni al via del Giro d’Italia". Nell’internazionale Liberazione a Roma tra le donne ha concluso 21^la ravarinese Linda Laporta e Luca Paletti (VF Group Bardiani ) in gruppo.

Andrea Giusti