Ottimo inizio di stagione per l'Unione Ciclistica Empolese: successi e piazzamenti

Prosegue l’ottimo inizio di stagione dell’Unione Ciclistica Empolese. Partiamo dai Giovanissimi, che a San Giuseppe (Lu) hanno colto due successi parziali e cinque piazzamenti tra i primi cinque nelle varie categorie maschili e femminili. Complessivamente i 15 atleti biancocelesti al via hanno ottenuto 24 punti, valsi il secondo posto nella graduatoria generale.

Veniamo agli Esordienti, che hanno gareggiato sotto una pioggia battente. Nella gara del primo anno, tra i 52 partenti hanno preso il via tre ciclisti empolesi: quarto Cavallini, sedicesimo Rajadi e diciannovesimo Tognetti. Per quanto riguarda il secondo anno, invece, dei 56 partenti solo 23 sono giunti al traguardo e tra questi solo uno (Leonetti) dei cinque partenti biancocelesti.

Sullo stesso percorso, poi, si sono cimentati anche gli Allievi. Assenti Lucherini e Di Stefano, l’Uc Empolese si è presentata ai nastri di partenza con 8 atleti. Sotto una pioggia fredda ed insistente la gara si è accesa sin dalle prime battute, con la velocità che nonostante le condizioni del manto stradale si è sempre mantenuta elevata. Scatti e controscatti, che hanno visto protagonisti anche gli empolesi, hanno sfoltito il gruppo riducendolo a 29 unità. La volata finale, falsata anche da una brutta caduta a duecento metri dall’arrivo, è stata l’epilogo di una gara tiratissima (oltre 40,500 km/h la media finale). Tommaso Fogli si è piazzato decimo, mentre Leonardo Pavi Degli Innocenti ha chiuso diciottesimo, Salvatore Leonetti ventunesimo e Mattia Gastasini ventinovesimo.

Nonostante le festività Pasquali anche il prossimo fine settimana sarà particolarmente ricco di appuntamenti per i ciclisti dell’Uc Empolese. Oggi pomeriggio i Giovanissimi e domani mattina Esordienti ed Allievi gareggeranno sul circuito ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola. Nella manifestazione denominata “Pasqualando - la Pasqua pedalando“, giunta alla quarta edizione saranno invece protagonisti oltre 1000 atleti di tutte le categorie maschili e femminili. Oggi alle 15 i Giovanissimi, domani alle 9.30 gli Esordienti primo e secondo anno e alle 10.30 gli Allievi. Lunedì, per Pasquetta, Esordienti e Allievi saranno nuovamente in sella a Montevarchi, con partenza rispettivamente al mattino alle 10 e nel pomeriggio alle 14.