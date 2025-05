Padulata a Porcari: successo per la cicloturistica tra fango e divertimento

Un successo. L’ennesimo, per la Padulata a Porcari, cicloturistica da cross, potremmo definirla così. Già dalla giornata precedente i ragazzi della Torretta Bike di Porcari, ormai famosi per l’organizzazione di eventi dedicati alle due ruote, con i mitici tour Estivi in Italia e all’estero, hanno allestito il punto di iscrizione in piazza degli Alpini, luogo dove i partecipanti sono ritornati alla fine della "Pedalata" per gustarsi il meritato pasta party e assistere all’estrazione dei premi della lotteria.

Circa 400 iscritti si sono presentati ai nastri di partenza su viale Marraccini a Porcari che, per la prima volta, ha ospitato la partenza della manifestazione con una starter d’eccezione, la vicesindaca del Comune di Porcari, Roberta Menchetti. Presente anche la presidente del consiglio comunale porcarese, Serena Toschi.

La comitiva festante ha percorso i primi cinque chilometri in gruppo, dietro un "pick up" dell’organizzazione, fino alla Baracca di Nanni; da qui i più scatenati si sono letteralmente lanciati con le loro biciclette nelle grosse pozze d’acqua presenti sul tratto sterrato nell’ antico alveo del lago di Sesto, perché, lo vogliamo ricordare, all’arrivo era previsto un premio speciale per il ragazzo e la ragazza con maggiore fango sulla maglietta.

"La Padulata – spiega il presidente Giorgio Tomei – è una manifestazione storica che coinvolge le famiglie del nostro paese e non solo e la sua particolarità è che premia, appunto, coloro che, più di ogni altro partecipante, sa interpretare lo spirito del Padule e sa apprezzare ed esaltare le sue peculiarità. Non a caso abbiamo creato un vero e proprio simpatico personaggio dal nome Martano, l’omino del Pantano, un vero e proprio logo della manifestazione".

"Siamo molto contenti – ha aggiunto – della riuscita della giornata, a partire dalle condizioni meteo che, negli ultimi anni, erano state inclementi e ci avevano costretto anche a rinviare tutto, ma siamo orgogliosi anche di contribuire alla promozione e alla valorizzazione del territorio dei comuni di Porcari e Capannori. Vorrei ringraziare, a tale proposito, il Comune di Porcari che sempre ci supporta nell’organizzazione, ma anche il comune di Capannori che ci ha permesso di transitare attraverso l’oasi naturalistica della Gherardesca, tirata a lucido, dove è stata presente ad accogliere la comitiva anche l’assessora capannorese Claudia Berti".

"Vorrei ringraziare, infine – ha concluso – tutti i nostri partner: la Croce Verde di Porcari, l’Atletica Porcari e tutti i nostri volontari per la passione che mettono in questa e in tutte le manifestazioni che organizziamo durante l’anno".

Massimo Stefanini