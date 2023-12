Pagelle. Raffaelli superstar. Rinaldini impalpabile

Raffaelli 8. Autore di un intervento capolavoro quando l’attaccante avversario si presenta tutto solo davanti a lui.

Saio 5. Non ha offerto le necessarie garanzie nel coprire la sua zona (53’ Bruni sv).

Schiaroli 5,5. Meno brillante del solito (86’ Carannnate sv).

Cretella 6. Il solito impegno del capitano ottimo in alcune chiusure difensive: peccato perchè domenica non ci sarà (diffidato è stato ammonito).

Macchi 5. Non è mai entrato in partita (46’ Grasso 6,5: praticamente al debutto l’ultimo arrivato in casa biancorossa ha dimostrato di esserci con maturità e caparbietà).

Sabelli 5. Ancora lontano dalla migliore condizione non riesce a trovare il giusto ritmo.

Bensaja 5. Dovrebbe essere uno dei punti di riferimento, ma è abulico.

Giustarini 6. Ha cercato di dare vivacità al reparto offensivo. In avvio di ripresa sostituito per un grave infortunio (49’ Rotondo 5,5: poco efficace).

Rinaldini 5. Inconcludente, prestazione incolore.

Marzierli 6,5. Provoca l’unica emozione nel primo tempo con il suo solito colpo di testa. Sfortunato nell’occasione perché il pallone resta tra palo e portiere e non vuole entrare in porta. Anche nella ripresa la Dea Bendata non è favorevole.

All. Bonuccelli 5. Aveva preparato la gara nel migliore modo possibile. I suoi ragazzi non gli hanno dato retta nel primo tempo mostrandosi un po’ confusionari e un po’ sfortunati nella ripresa.