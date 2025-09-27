Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare. A Urbisaglia in corsa i talenti del ciclismo

Un fine settimana nel segno ciclismo con l’organizzazione del Papà Elio Gran Premio GiorgioMare, la sesta edizione prevede una formula a due giorni. Oggi a Urbisaglia sono in programma le cronometro per le categorie esordienti e allievi, maschili e femminili; domani la gara in linea riservata ai juniores. Oggi alle 15.30 si disputeranno le cronometro sulla breve distanza di 7 chilometri partendo da Strada Comunale Montedoro nei pressi della riserva dell’Abbadia di Fiastra e dell’azienda GiorgioMare per concludersi a Urbisaglia in via della Rocca. Il giorno successivo la corsa degli juniores partirà alle 14.30 dall’azienda GiorgioMare e si svolgerà sui classici 16 giri di 7 chilometri ciascuno, teatro il 18 maggio scorso di ben due gare dell’Internazionale Cycling Festival. Per la gara juniores saranno assegnate le maglie corrispondenti al vincitore (rossa), al miglior giovane (bianca per i ragazzi del primo anno nati nel 2008), al miglior scalatore (verde - gran premio della montagna) e al più combattivo al traguardo volante (azzurra). La regia è affidata alla Gio.Ca Communication di Vincenzo Santoni, in sinergia l’azienda GiorgioMare di patron Giorgio Longhi e grazie al sostegno costante del comune di Urbisaglia. Il vernissage di questa edizione ha avuto luogo per la prima volta in paese nella sala consiliare con Giorgio Martino, giornalista di Rai Sport, nelle vesti di moderatore dell’incontro, e i rappresentanti delle istituzioni locali e sportive a portare il saluto: Riccardo Natalini ed Elisabetta Caraceni, sindaco e assessore al bilancio per il comune di Urbisaglia; Giorgio Longhi, titolare dell’azienda GiorgioMare; Renzo Marinelli, consigliere della Regione Marche; Massimo Romanelli e Lino Secchi, presidente e presidente onorario del comitato regionale Fci Marche; Leonardo Apolloni, in rappresentanza del consorzio Tennacola; Fabiano Gobbi, in rappresentanza dello sponsor Monflex, assieme a Vincenzo Santoni, coordinatore del comitato organizzatore.