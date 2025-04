Parigi-Roubaix, gli ex campioni al Bici Club

Prato, 7 aprile 2025 - In occasione del recente ritrovo del Bici Club presso i locali della Parrocchia a Narnali di Prato, gli ex campioni del ciclismo hanno parlato a lungo delle classiche monumento nel nord-Europa la cui campagna è iniziata con il Giro delle Fiandre e con la stupenda vittoria del fuoriclasse Tadej Pogacar. L’ex c.t. Davide Cassani, Andrea Tafi, Franco Chioccioli, Marco Giovannetti ed anche il presidente dell’Associazione Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri, hanno parlato dell’attuale momento del ciclismo italiano e mondiale. Tutti d’accordo che lo sloveno Tadej Pogacar sia il “cannibale” del ciclismo di oggi. Quest’anno per la prima volta presente alla corsa, Pogacar cercherà di far sua domenica anche la Parigi-Roubaix; per gli ex campioni presenti a Narnali ha i mezzi per realizzare ancora un’impresa il supercampione della UAE Emirates. Tutti d’accordo al Bici Club del pratese Enzo Ricciarini, che farà bene a provare la “Rubè” anche Filippo Ganna (l’ex c.t. Cassani il più convinto di tutti). “Ringrazio tutti i campioni e personaggi presenti – dice Ricciarini - ed i miei collaboratori e sponsor Fabrizio Magni, Fabrizio Franceschini, Forno Panci, Salumificio Ro-Ma, Franco Lotti, Bar Perugia, la ditta Cerisa, i F.lli Maccelli, senza di loro non sarebbe possibile questo raduno di amici”.