Polisportiva Albergo Oliveto trionfa al trofeo Buonconvento: vittorie in tutte le categorie

AREZZOUna giornata perfetta quella vissuta dalla squadra Giovanissimi della Polisportiva Albergo Oliveto impegnati nella dodicesima edizione del trofeo "Buonconvento incontra l’Eroica", valido come Memorial Maurizio Nardi e Eraldo Morricciani. La società biancorossa sui canali social elogia i propri atleti e il proprio staff tecnico. Un ottimo primo posto nella categoria G1 per Mattia a cui è seguita la vittoria con Coradeschi nella categoria G2 e Achille nella G4, oltre al primo posto di Pantani nella categoria G6. Ottimi piazzamenti anche per Pietro, Mattia Budini, Martino, Achille e ancora Coradeschi.

Risultati che hanno permesso alla società aretina di salire sul gradino più alto del podio e festeggiare così i frutti di tanti allenamenti di una giornata di sport praticamente perfetta in terra senese, riuscendo a mettersi alle spalle squadre ben attrezzate e avversari davvero ostici. "Un grande grazie ai genitori per il supporto instancabile, al nostro direttore sportivo per la passione e la guida continua, e ai nostri sponsor" hanno aggiunto i dirigenti della Polisportiva Albergo Oliveto che adesso prepara i nuovi impegni in calendario soprattutto guardando i mese di luglio quando saranno in programma due prove "casalinghe" dove i biancorossi proveranno a ben figurare.