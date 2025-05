Prato, Granfondo da piazza a piazza: vince Stefano Valdrighi

Prato, 5 maggio 2025 – Valdrighi imbattibile anche a Prato. È stata una bellissima edizione della Granfondo da piazza a piazza, nuova tappa della Coppa Toscana Mtb oltre che del Rampitek e della Deltos Cup, che ha portato svariate centinaia di biker a Prato, per affrontare un percorso completamente rinnovato che ha incontrato il favore dei partecipanti. Archiviata la Marathon di circa 100 km che aveva contraddistinto gran parte dei 36 anni precedenti della decana della mountain bike italiana, si è passati a un tracciato di 47 km per 1.680 metri onorato da una grande lotta per il successo finale. Alla fine a spuntarla è stato il “solito” Stefano Valdrighi, il portacolori del Bottecchia Factory Team che aggiunge così un’altra perla alla sua collezione di successi che comincia a essere davvero ricca e invidiabile. 2h15’45” il suo tempo finale, con arrivo a braccia alzate e 1’02” di vantaggio sul compagno di colori Filippo Bertone, mentre il terzo Giuseppe Panariello (Neb18 Factory Team) ha chiuso a 1’10”. Fuori dal podio ancora un portacolori del team Bottecchia, Carlo Cortesi a 3’38”, quinto Luca Accordi (Neb18) a 4’23” Vittoria in campo femminile per Chiara Gualandi (BHS Team) in 2h54’42” a precedere di 6’31” l’italoalbanese Nelia Kabetaj (Zhiraf Pagliaccia), terzo posto per l’ex tricolore Maria Cristina Nisi (Boscaro Racing Team) a 9’07” davanti a Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) a 16’51”. Nuovo successo nella challenge toscana per Marco Bonini, primo nel percorso medio di 27 km per 750 metri. Il corridore della CM2 ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h14’43” precedendo di 2’04” Daniele Pretini (Cicloteam San Ginese) e Matteo Pezzo (Vc Lunigiana) classificati nell’ordine. Fra le donne successo per Ernestina Frosini (Biking Racing Team) in 1h38’43” battendo in volata Chiara Vernaccini (Livorno Team Bike), terza Martina Paladini (Giovo Team) a 12’56”.

La scelta di rivedere il percorso ha premiato gli organizzatori del Gs Avis-Verag, accompagnati nella loro fatica dai Comuni attraversati dal percorso: Prato, Vaiano, Cantagallo e Vernio. Un grazie anche alla Provincia di Prato e al C.A.I. oltre all’Unione dei Comuni della Val Bisenzio, a Pratorace e al Comitato Territoriale dell’Uisp. Senza dimenticare l’ARI sezione di Prato, il locale Moto Club, l’associazione Carabinieri in Congedo di Vaiano, l’Associazione Oltre e la locale Vab. Tutti ci hanno messo del loro per trasformare questa domenica in qualcosa di magico.