Ciclismo, ecco i vincitori del 19° Premio "Coraggio e Avanti"

Sesto Fiorentino,10 novembre 2023 - Il monastero dei Padri Carmelitani di Santa Lucia alla Castellina (Sesto Fiorentino), sede del Centro Spirituale del ciclismo e del Museo Filotex (nato da un’idea di Padre Agostino Bartolini), ospiterà una “Due Giorni” il 25 e 26 novembre. Al sabato è prevista una riunione di tutti i direttori sportivi delle squadre professionisti per un esame della situazione attraversata dal ciclismo e dei problemi inerenti la categoria dei direttori sportivi.

Domenica 26 invece si svolgerà nella chiesa della Castellina al termine della celebrazione della Santa Messa, la diciannovesima edizione del premio “Coraggio e Avanti” con la consegna di numerosi riconoscimenti a personaggi del ciclismo di ieri e di oggi. Luca Limberti, attuale presidente del Centro Spirituale del Ciclismo, assieme ad Alessandro Troni e gli altri componenti del Gruppo Amici del Ciclismo della Castellina, hanno definito il cast dei premiati 2023.

Il 19° Premio “Coraggio e Avanti” verrà consegnato a Lorenzo Milesi, professionista nella DSM Firemich, bergamasco di San Giovanni Bianco, ex calciatore, Campione del Mondo a cronometro Under 23 a Glasgow in questa stagione. Gli altri riconoscimenti a Evgenij Berzin (Premio Gastone Nencini); a Silvano Contini quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini, il Memorial Franco Ballerini a Norma Gimondi, il premio “Ammiraglio d’Oro al Ds Alberto Volpi, il Memorial Mario Sani al giovane juniores Edoardo Cipollini, il premio Filotex a Piero Spinelli.

Antonio Mannori