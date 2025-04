Premio nazionale 'Sara Piffer' a Corridonia: un omaggio alla giovane ciclista scomparsa

È stato promosso a Corridonia il Premio nazionale ‘Sara Piffer, Il Sentiero luminoso della Vita’, in memoria della giovanissima ciclista morta a seguito di un incidente stradale mentre si stava allenando. La società Club Corridonia ha istituito questo riconoscimento per ricordare la ciclista morta a 19 anni e che ha scritto il suo nome anche nell’albo d’oro della manifestazione della Giornata Rosa che si corre a Corridonia.

L’11 maggio sarà consegnato questo riconoscimento in occasione dell’apertura della prestigiosa classica femminile corridoniana, la cui ultima vincitrice e assoluta protagonista è stata proprio Piffer (nella foto con Cartechini), la speranza trentina delle due ruote. Mario Cartechini, presidente del Club Corridonia, ricorda così la giovane ciclista alle premiazioni dello scorso anno quando ha tagliato per prima il traguardo dell’11ª Giornata ciclistica nazionale rosa. "Il volto di Sara – ricorda Cartechini – sempre sorridente a un certo momento è stato solcato dalle lacrime e quando le è stato chiesto il perché ha detto di dedicare la vittoria all’amico e collega Tommaso, investito e morto poco tempo prima. Chi avrebbe mai pensato che, dopo pochi mesi, anche lei sarebbe stata tragicamente travolta mortalmente da un’auto. Tutto ciò ha provocato anche in noi sgomento, dolore, amarezza, al punto da indire e promuovere questo premio".

Umberto Martinelli