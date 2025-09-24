PRESENTATO IN REGIONE. La Coppa Agostoni il 5 ottobre inaugura l’atteso “Trittico lombardo“

Presentato in Regione il “Trittico lombardo“, la competizione di ciclismo su strada che riunisce la 78° edizione della Coppa Agostoni in programma a Lissone (MB) domenica 5 ottobre, la 106° Coppa Bernocchi di Legnano (MI) di lunedì 6 ottobre e la 104° Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio (VA) e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre. A far gli onori di casa il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. "Il Trittico lombardo - ha spiegato il presidente Fontana - è un classico per la nostra regione. Si tratta di una competizione riconosciuta a livello internazionale. Il ciclismo in Lombardia ha una storia e ha una passione che sono uniche, è un bel modo per andare verso la conclusione di questa annata anche in vista del Giro di Lombardia". "Queste tre corse ciclistiche - ha aggiunto il sottosegretario Picchi - sono straordinarie occasioni di promozione del territorio. Le sosteniamo con convinzione perché rappresentano un patrimonio sportivo, culturale ed economico capace di generare ritorno e nuove opportunità per i giovani. Vedere le nostre strade riempirsi di campioni e tifosi significa trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di passione e impegno attraverso lo sport". GL