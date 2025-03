Prima tappa del "trittico di maremma». Diamanti e Agostini davanti a tutti

Marco Diamanti della Olimpia Cycling Team e Gianmarco Agostini, della società M9 Racing Team, si impongono nella prima tappa del Trittico di Maremma. La manifestazione, fiore all’occhiello del Marathon Bike e Uisp, è stata organizzata con il patrocinio della Provincia e dal Comune di Gavorrano, con la collaborazione dell’Avis di Gavorrano e Scarlino e supportata da Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto. Due partenze come da anni gli organizzatori adottano per garantire più sicurezza possibile, quando ci sono molti partenti al via.

Nella prima vince Marco Diamanti, già vincitore anno scorso di due importanti trofei in Maremma come il "Rimembranza" e la "Fratellanza". Nella seconda partenza vince Gianmarco Agostini, decisamente il numero uno assoluto in Italia nel circuito amatoriale.

Questi i premiati di categoria: Stefano Ferruzzi, Stefano Colagè, Fabio Alberi, Marianna Paci, Marco Orsi, Filippo Fontanelli, Riccardo Cicognola e Domenico Passuello.