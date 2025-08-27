Primo Bruno su Lorello e Regnanti. Trionfo dell’Hopplà a Gambassi
Gara impegnativa con finale tutto in salita da Casenuove fino all’impennata di via Gramsci che ha esaltato lo scalatore siciliano.
L’edizione numero 56 del Gran Premio Chianti Colline d’Elsa tradizionale appuntamento per élite e under 23 del mese di agosto, non smentisce le previsioni. Gara impegnativa, finale tutto in salita da Casenuove fino all’impennata di via Gramsci a Gambassi dove era posto il telone di arrivo, e trionfo completo del Team Hopplà che ha occupato interamente il podio con il siciliano Alfio Andrea Bruno al terzo successo stagionale, ed i suoi due compagni di squadra, i campioni toscani Lorello e Regnanti ai posti d’onore.
Novantadue i partenti e gara che ha proposto un paio di tentativi di fuga e gran premio della montagna di Boscotondo vinto da Lorello. La salita finale era iniziata da un gruppo di 28 corridori. Lungo l’ascesa la selezione e nell’ultimo chilometro la stoccata vincente di Bruno che andava a vincere sui due compagni di squadra. L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Moto Guzzi di Prato, dal Comitato Sportivi locale con la collaborazione del Comune di Gambassi, presente il sindaco Sergio Marzocchi.
Ordine di arrivo: 1° Alfio Andrea Bruno (Team Hopplà) km 123, in 2h48’, media km/h 43,746; 2° Riccardo Lorello (id.) a 5“; 3° Matteo Regnanti (id.) a 6“; 4° Samuel Bertolli (Team Bike Sicilia) a 8“; 5° Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine Vejus) a 11“; 6° Frius a 13“; 7° Innocenti a 16“; 8° Pizzi; 9° Burani; 10° Archetti. Partiti 92, arrivati 51.
Antonio Mannori
