Primo Bruno su Lorello e Regnanti. Trionfo dell’Hopplà a Gambassi

L’edizione numero 56 del Gran Premio Chianti Colline d’Elsa tradizionale appuntamento per élite e under 23 del mese di agosto, non smentisce le previsioni. Gara impegnativa, finale tutto in salita da Casenuove fino all’impennata di via Gramsci a Gambassi dove era posto il telone di arrivo, e trionfo completo del Team Hopplà che ha occupato interamente il podio con il siciliano Alfio Andrea Bruno al terzo successo stagionale, ed i suoi due compagni di squadra, i campioni toscani Lorello e Regnanti ai posti d’onore.

Novantadue i partenti e gara che ha proposto un paio di tentativi di fuga e gran premio della montagna di Boscotondo vinto da Lorello. La salita finale era iniziata da un gruppo di 28 corridori. Lungo l’ascesa la selezione e nell’ultimo chilometro la stoccata vincente di Bruno che andava a vincere sui due compagni di squadra. L’organizzazione è stata curata dall’Associazione Moto Guzzi di Prato, dal Comitato Sportivi locale con la collaborazione del Comune di Gambassi, presente il sindaco Sergio Marzocchi.

Ordine di arrivo: 1° Alfio Andrea Bruno (Team Hopplà) km 123, in 2h48’, media km/h 43,746; 2° Riccardo Lorello (id.) a 5“; 3° Matteo Regnanti (id.) a 6“; 4° Samuel Bertolli (Team Bike Sicilia) a 8“; 5° Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine Vejus) a 11“; 6° Frius a 13“; 7° Innocenti a 16“; 8° Pizzi; 9° Burani; 10° Archetti. Partiti 92, arrivati 51.

Antonio Mannori