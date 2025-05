Primo successo stagionale per Alessio Martinelli al trofeo Galletto verde a Calcinaia

Dopo due podi, arriva il primo successo stagionale per Alessio Martinelli, il corridore del Velo Club “Carlo & Raffaella“ che, con tutta la squadra Giovanissimi, ha corso sulle strade di Calcinaia, nel pisano, nella gara valida per il quarto trofeo “Galletto verde“ e il sesto trofeo “Silvio Bernardini“. In gara oltre cento partecipanti suddivisi per età. Martinelli si impone nella G3 (età 9 anni, partenti 17) mentre nella stessa categoria Diego Corradi arriva a metà del gruppo. Nella G2 (età 8 anni, partenti 19) Lorenzo La Monica è quinto, mentre Andrea Petricciuolo chiude nel gruppo. Nella G5 (età 11 anni, partenti 22) terzo posto per Lucia Petricciuolo; mentre nella G6 (età 12 anni, partenti 28), Agnese Sabato disputa una buona gara ma non riesce a piazzarsi. La squadra rossonera è allenata da Nico Fioravanti e dal suo vice Alessio Corradi. E domenica prossima i ragazzi rossoneri saranno impegnati sulle strade di casa, in una gara per la categoria giovanissimi che si correrà sul lungomare di Marina, organizzata dalla società di Bonascola della presidente Roberta Tramontana e del suo vice Giorgio Zanobini.

ma.mu.