Pronto il calendario degli eventi dell’Ardita. Ci saranno anche Bennati, Chioccioli e Moser

Si avvicina l’appuntamento con l’Ardita, ciclostorica aretina giunta all’ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 marzo. Definito il calendario degli eventi. Si parte il primo giorno nella Sala dei Grandi della Provincia con il dibattito intitolato "Senza freni" condotto da Mauro Messeri a cui parteciperanno Daniele Bennati, ct della Nazionale ed altri ex professionisti di valore come Franco Chioccioli, Rinaldo Nocentini e probabilmente anche Francesco Moser. Sarà presente l’ex campionessa italiana Mara Mosole, oltre alla parte istituzionale. Sabato e domenica, nella splendida cornice di Piazza Grande, si svolgerà la mostra scambio riservata a velocipedi storici e relativi ricambi ed accessori e la presentazione delle novità del settore. Sabato l’appuntamento per bici gravel, mentre l’evento clou, la domenica, è "L’Ardita la ciclostorica dell’Alpe di Poti" per bici d’epoca. Partenze e arrivo in Piazza Grande. Previsti i tre percorsi classici: "Gourmet" di 30 km, "Classico" sulla distanza dei 50 km e il tradizionale tracciato più impegnativo "L’Ardita" di 80 km con la scalata all’Alpe di Poti.