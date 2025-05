Rando Imperator 2025: successo per la randonnée europea da Monaco a Ferrara

Ciclisti da tutto il mondo alla randonnée europea. Sono arrivati nel corso di domenica 4 maggio i protagonisti della Rando Imperator, che ancora una volta ha unito Monaco a Ferrara, passando per Bolzano, in un viaggio di due giorni dalla Germania all’Italia. Ad accoglierli in piazza Castello un piccolo villaggio realizzato grazie alla collaborazione di B12 Bike Professional. La decima edizione, ha seguito il tracciato dell’antica via Claudia Augusta confermando il proprio ruolo da protagonista. Nel 2025 la Rando Imperator è riuscita a radunare 290 partecipanti. Numeri che confermano il successo della manifestazione organizzata da Witoor e che per festeggiare il decimo anno ha introdotto anche un nuovo percorso ad anello da 1200 km che proprio da Ferrara è partito giovedì 1° maggio. Tante le storie da raccontare, in primo piano i ‘pionieri’ del nuovo tracciato da 1200 km. Un anello da Ferrara a Monaco e ritorno, quest’anno proposto in via sperimentale ma che ha radunato 28 cicliste e ciclisti. Quattro giorni di viaggio con poche soste e tanto dislivello per un’esperienza unica. Inserita nel circuito Audax Italia, ha proposto tre brevetti BRI/ARI: uno da 600 km, da Monaco a Ferrara, e due da 300 km, Monaco-Bolzano e Bolzano-Ferrara. Soddisfatto l’organizzatore Simone Dovigo, presidente di Witoor Sport: "Chi ha partecipato alla Rando Imperator lo conferma: è l’esperienza più affascinante che attualmente può fare un randonneur in Europa. Tutti i partecipanti si portano a casa un ricordo speciale: che si tratti di un paesaggio visto o un momento di scambio con un compagno di pedalata, o la gioia di aver portato a termine un viaggio così lungo in così poco tempo, è un modo unico di vedere un concentrato di Europa e di emozioni in soli due giorni". Con la randonnée europea Witoor inizia così "una nuova stagione di eventi in bici con l’obiettivo di far pedalare tutti, senza confini, in Italia e in Europa".

Mario Tosatti