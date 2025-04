Rari Nantes Florentia: al via le semifinali playout contro Academy Olympic Roma

Il campionato di A1 della Rari Nantes Florentia si avvia alla conclusione: oggi scatta gara-1 delle semifinali playout. La squadra di Luca Minetti, svanito la scorsa settimana, proprio nell’ultima giornata della regular season, quel nono posto che avrebbe significato la salvezza diretta, è precipitata all’undicesimo e deve fare ora i conti – al meglio delle due gare su tre – con la dodicesima: l’Academy Olympic Roma che rispetto alla Rari ha otto punti in meno in classifica ma rappresenta un avversario assai tosto, tanto che il doppio confronto del campionato si è concluso con una vittoria per parte: 13-12 per i romani, in casa, all’andata; 14-12 per i gigliati alla Nannini al ritorno.

La gara di oggi si giocherà di nuovo a Bellariva con inizio alle ore 18 (diretta www.facebook.com/italia7tv) mentre gara-2 è in programma a Roma martedì prossimo; l’eventuale ‘bella’, ancora alla Nannini giovedì 1 maggio. Per la salvezza la squadra vincente di questo confronto dovrà vedersela con la vincente dell’altra semifinale fra il Telimar Palermo (decimo) e il Nuoto Catania (tredicesimo). Lo scontro fra le due perdenti decreterà invece la seconda squadra che scenderà in A2 insieme all’Onda Forte Roma, già retrocessa. È comprensibile, quindi, l’importanza per la Rari di partire col piede giusto non solo per fare punti e morale in vista di gara-2 ma anche per non gettare al vento una stagione – quella del ritorno in A1 dopo tre anni di A2 – che fra alti e bassi è andata comunque addirittura meglio delle aspettative con sette vittorie e cinque pareggi in 26 gare, con una squadra giovane che ha dimostrato di avere ampi margini di crescita e alcuni elementi di grandi prospettive; fra tutti il ventiduenne centrovasca Stefano Sordini, capocannoniere gigliato con 51 gol e tredicesimo nella classifica dei marcatori della A1, sul quale molte big hanno già messo gli occhi. Minetti è consapevole dei rischi di questa sfida ma è fiducioso: "Ci siamo preparati per affrontarla al meglio e sono molto soddisfatto dell’impegno che ci stanno mettendo i ragazzi".

f. m.