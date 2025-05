Rebecca Gariboldi trionfa al Cross Country del Roero nella Coppa Piemonte

Rebecca Gariboldi torna ad assaporare il gusto della vittoria dopo tre mesi e mezzo. La lissonese aveva chiuso la stagione di Ciclocross a fine gennaio con la prova della Coppa del Mondo in Olanda. Si è dunque ripresentata alle gare in occasione della Coppa Piemonte di Mountain Bike che ha fatto tappa a Sant’Anna di Monteu Roero, in provincia di Cuneo, dove si è svolta la 27sima edizione del Cross Country del Roero per la categoria donne elite. Una prova organizzata dalla Roero Bikers, che ha rappresentato la quarta manche della Coppa del Piemonte, e che la Gariboldi ha onorato con un successo per i colori del Team Cingolani Specialized, formazione marchigiana per cui è tesserata dal 2020. La brianzola si è imposta di forza animando la competizione fin dalle primissime battute e al traguardo finale si è presentata in solitaria.

"È stato emozionante e bello allo stesso tempo vincere - ha detto Rebecca -. Sono tornata nel mio mondo. La prima cosa di cui mi sono resa conto è che con la bici di mountain bike bisogna spingere dall’inizio alla fine un po’ come faccio da anni alle gare di ciclocross. Con questa gara ho iniziato la mia stagione nel Cross Country".

Dan.Vig.