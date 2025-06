Ciclismo: Regnanti firma la decima vittoria per il Team Hopplà

Empoli, 14 giugno 2025 - La decima vittoria stagionale del Team Hopplà porta la firma del valdarnese e campione toscano élite Matteo Regnanti che ha fatto suo il 47° G.P. Città di Empoli. Missione compiuta perché la squadra che correva sulle strade di casa aveva messo nel mirino questa corsa che il caldo più del percorso ha reso selettiva e solo 30 corridori l’hanno portata a termine dei 156 partenti.

Giusto che a vincere per l’Hopplà guidata da Stefano Roncalli, sia stato Regnanti che non lo aveva ancora fatto, anche se protagonista dall’inizio della stagione con 9 piazzamenti nei primi cinque, tra i quali due secondi e la conquista del titolo toscano.

Due le fasi distinte della gara. La fuga iniziata dopo 10 km da Ansaloni, Pezzo Rosola, Lucca e Rigatti che hanno avuto un vantaggio massimo di 2 minuti e terminata sulla salita di Castra a 30 km dal traguardo quando il quartetto si è sgretolato mentre rinvenivano una decina di inseguitori, tra i quali Regnanti.

Lungo la discesa in 12 al comando e per gli altri corsa finita anche se il distacco non era netto. A Marcignana a 5 Km dall’arrivo l’attacco del toscano Bertolli che guadagnava 15” sugli altri 11 dai quali il solo Regnanti trovava la forza di inseguire e raggiungere Bertolli per avere facilmente ragione in volata dell’atleta che corre nel gruppo siciliano. Il terzo posto nella volata degli inseguitori era di Manenti (Team Hopplà) ma la giuria retrocedeva il bergamasco al nono posto per una scorrettezza nei confronti di Bortoluzzi. Tra i presenti il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l’assessora allo sport Laura Mannucci che hanno premiato il vincitore assieme a Roberto e Cristina Maltinti felici per il successo della gara (ritrovo al Centro Coop) e la buona prova di Innocenti giunto decimo. Ordine di arrivo

1)Matteo Regnanti (Team Hopplà) Km 146, in 3h31', alla media di Km 41,435; 2)Samuel Bertolli (Team Bike Sicilia Multicar) a 3”; 3)Giovanni Bortoluzzi (General Store Essegibì F.lli Curia) a 22”; 4)Manuele Oioli (MBHBank Ballan CSB Colpak); 5)Andrea De Totto (Gragnano Sporting Club); 6)Lucca, 7)Ansaloni; 8)De Laurentis; 9)Manenti; 10)Innocenti a 32”.