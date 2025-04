Riccardo Del Cucina trionfa alla 72ª Coppa 1° Maggio "Il Ceramista"

Riccardo Del Cucina fa sua corsa juniores 72ª Coppa 1° Maggio “Il Ceramista”. Il campione toscano di categoria ha ottenuto il primo successo stagionale, raggiungendo a meno di un chilometro dall’arrivo Raffaele Cascione (Team Vangi Il Pirata) per poi chiudere solitario al traguardo. È stata un’edizione da record quella organizzata dall’Uc Ponzanese, grazie alla collaborazione del Comitato Folcloristico di Ponzano Superiore, Arci Santo Stefano (che ha ospitato la presentazione ufficiale), dell’Unione Fraterna di Mutuo Soccorso e il patrocinio del Comune di Santo Stefano. Al via 151 corridori da tutta Italia e anche una squadra olandese. La corsa, su un tracciato di poco più di 100 km in Val di Magra, ha regalato spettacolo nella parte finale. Mattia Ballerini (Team Vangi) ha provato un assolo a 4 km dal traguardo, ripreso però a 2 km dalla linea. Nello sprint finale in salita, Del Cucina è stato bravissimo a gestire le energie, precedendo Cascione (Team Vangi) e Frontini (Team Cantù). "Nell’ultima parte del percorso – ha detto il vincitore – prima è partito Ballerini, poi un altro della Vangi, Cascione, che ha dato spettacolo nell’ultima salita: a lui vanno i miei complimenti. Siamo saliti fino agli ultimi 200 metri, nello scatto sono riuscito a batterlo".

La corsa assegnava anche il 4° Trofeo Menciassi Arredamenti, vinto da Del Cucina, mentre la prima società classificata, Il Casano Stabbia, ha ricevuto la targa commemorativa della Carrozzeria Stefani Giampaolo. Vittoria dunque per Riccardo Del Cucina (Casano Stabbia) che ha percorso i 103,5 km del percorso in 2h33’20”, davanti a Raffaele Cascione (Team Vangi Il Pirata), Luca Frontini (GB Team Pool Cantù A.S.D.), Luciano Wil Gaggioli (Polisportiva Monsummanese), Massimo Savoldini (S.C. Romanese ASD), Gabriele Gatta (Team Guerrini), Lorenzo Basso (Team Giorgi A.S.D.), Cristian Buturo (ASD Team Pieri), Mattia Ballerini (Team Vangi Il Pirata) e Daniele Forlin (Nordest Villadose Angelo G.), tutti classificati con lo stesso tempo.