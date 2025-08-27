Risultati di prestigio per la Ciclistica 2000 Litokol. Osadchyi si mette in mostra. Vitaloni 4° agli italiani di mountain

Nuovi risultati di prestigio per la Ciclistica 2000 Litokol. Da giovedì a domenica scorsi, gli Allievi si sono misurati con alcuni dei migliori coetanei a livello nazionale nel Giro delle 3 Province, una corsa preziosa per la loro crescita considerando che di gare a tappe nella loro categoria non se ne disputano tante. Dopo la cronometro inaugurale, Oleksandr Osadchyi, mostrando consistenza e recupero in salita, è rimasto appena a ridosso dei migliori sui percorsi in linea e ha risalito la classifica fino a chiudere 22° (6° nella categoria 1° anno), mentre Enea Ori ha resistito alla grande nel gruppo e ha chiuso 67° nella generale. Ritirati Leonardo Zanfi e Federico Mussini. Il mattatore della competizione è stato il talento marchigiano Andrea Alessiani (Zero24) in grado sia di beffare i velocisti il secondo giorno a Fontevivo e di anticipare tutti nella “tappa regina” l’indomani a Castelnuovo Fogliani. A vincere la crono di Cavriago era stato invece Andrea Endrizzi (Marostica) e ad aggiudicarsi la tappa finale a Fidenza è stato Gabriele Stopelli della Pontenure.

Un tandem di Esordienti ha invece affrontato il campionato italiano per società di mountain bike sul laghetto di Musiera, in Valsugana: 4° Thomas Vitaloni (dietro al veneto Leonardo Sbabo, al valtellinese Gabriele Mosconi e al piemontese Giovanni Dal Ben) e anche Matteo Zinani ha portato a termine la prova.

I Giovanissimi si sono invece divertiti al trofeo Circolo Graziosi di Carpi (vittoria tra i G6 di Nicolas Ferrari e secondo posto tra i G3 Michele Mussini; hanno corso con loro la G3 Elisa Soncini, il G4 Federico Cadoppi, i G6 Augusto Canovi, Gabriele Soncini e Ginevra Zibana). Poi si sono scatenati in un allenamento di ben 60 chilometri sui colli tra Rubiera e Baiso.

Domenica Allievi ed Esordienti sfrecceranno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel Gran Premio Fabbi di Imola; Giovanissimi impegnati al Trofeo Conad, organizzato a Corticella proprio dal team del presidente Rivi.