Ritrovo alle 18 poi pedalata di 15 chilometri e al ritorno degustazioni e racconti e aneddoti sul ’mago’ delle biciclette. ’La riscossa del Condorino’ con partenza e arrivo da ’Tommasini Bike Factory’

E’ tutto pronto per La Riscossa del Condorino. Oggi alle 18 tornano in strada le biciclette storiche per un evento unico. L’evento è aperto a tutti i tipi di bici d’epoca e vintage, quindi ogni partecipante potrà presentarsi con la bicicletta preferita, purché abbia quel fascino rétro. Ritrovo e partenza da ’Tommasini Bike Factory’ in via Nepal 5’ a Grosseto. Poi 15 chilometri di ciclismo vintage. All’arrivo, una degustazione di prodotti tipici del territorio, offerta dalla Proloco di Grosseto per concludere la serata in allegria. Saranno presenti familiari e amici di Irio Tommasini che racconteranno storie e aneddoti di bici e di vita dell’artigiano che ha costruito a Grosseto le più belle bici da corsa dal 1957. Sarà l’occasione perfetta per condividere le passioni e raccontare le storie legate alle due ruote d’altri tempi. Durante la serata, sarà ufficialmente presentata la seconda edizione de ’La Batignanese Ciclostorica dei Borghi Medievali’, un appuntamento imperdibile per gli amanti del ciclismo vintage.

Sarà una serata all’insegna della nostalgia, del divertimento e della passione per le biciclette che hanno fatto la storia. L’invito è aperto a tutti gli appassionati del vintage.

I partecipanti faranno un breve giro di circa 15 chilometri con partenza e arrivo da Tommasini.

Per informazioni prenotazioni è possibile contattare Fausto al numero 338 - 2171904.