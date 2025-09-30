Ruota d’oro, torna la corsa. Ecco i big del Gran Premio

TERRANUOVAGrande appuntamento con il ciclismo nella giornata di oggi a Terranuova Bracciolini con la 55esima edizione della Ruota d’oro, valida come 93esimo Gran Premio Festa del Perdono, gara internazionale, classe 1.2. per Under 23. Gli organizzatori guidati da Roberto Magini ed Ercole Mealli hanno ricevuto l’adesione di ben 35 squadre, diverse straniere, con 176 iscritti. L’anno scorso vinse il russo Roman Ermakov (nella foto) che in questo 2025 gareggia con la squadra sviluppo della Bahrein dove corre anche il campione italiano di categoria Alessandro Borgo che è tra gli iscritti.

Attenzione a L’Hote e Chaleil della formazione francese della Decathlon Ag2r La Mondiale New Gen, al belga Servranckx della Soudal Quick Step che schiera anche il toscano Savino e Zumsteg della formazione svizzera del Velo Club Mendrisio. Per quanto riguarda le squadre italiane occhio agli atleti della Biesse-Carrera con i gemelli Bessega, ai ragazzi della MBHBank Ballan con Cipollini, nipote del grande Mario e Masciarelli.

Tra gli iscritti anche le formazioni del Team Hopplà. Partenza alle 13, da affrontare tre volte Cima Berna, le impennate di Montemarciano, Persignano e Piantravigne quest’ultima da scalare due volte. Nel finale il muro del Monticello e lo strappo di Cicogna. Arrivo previsto attorno alle 17 in viale Europa a Terranuova Bracciolini.

Matteo Marzotti