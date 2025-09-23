Ciclismo, al museo Gino Bartali si racconta Sante Ranucci

Bagno a Ripoli, 23 settembre 2025 – Domani pomeriggio, 24 settembre, con inizio alle 18:30 per la serie “Storie di grandi campioni” si parlerà al Museo del ciclismo Gino Bartali in via Chiantigiana a Ponte a Ema di Sante Ranucci. L’iniziativa a cura dell’Associazione presieduta da Maurizio Bresci per ricordare un bel corridore che ha vinto tanto tra i dilettanti fino a conquistare sul circuito di Frascati nel 1955 anche la maglia di Campione del Mondo. Laziale, nativo di Montefiascone, classe 1933, (morì il 20 maggio 2023) è ricordato in Toscana per i tanti successi con la maglia dell’Alfa Cure di Firenze. Passò anche professionista con la stagione 1956, l’anno dopo il successo mondiale, e vi rimase fino al 1964 anche se non ottenne nessuna vittoria. Vi andò vicino nel ’56 con il secondo posto nella Freccia-Vallone e con altri piazzamenti. Quattro i Giri d’Italia disputati. La serata di domani mercoledì 24 settembre a Ponte a Ema sarà condotta da Giancarlo Del Balio e Marco Pasquini e dopo il racconto su Sante Ranucci si concluderà con una cena.