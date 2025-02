Scatta la Firenze-Empoli. Prima sfida della stagione

Centottanta atleti al via e pronostico incerto per la 38ª Firenze-Empoli gara nazionale per élite e under 23, che apre oggi la stagione in Toscana. Il campo dei partenti è di prestigio con 31 team e 183 iscritti. Ci sono anche due squadre straniere, U.C. Monaco e Zappi Racing, ed i 10 Team Continental nazionali. La soluzione più probabile quella di un ristretto plotoncino come avvenne nel 2024 quando s’impose Alessio Menghini. Il percorso è ormai collaudato.

La gara organizzata dalla Maltinti Banca Cambiano con la Commissione Sport Ciclismo del Comune di Empoli nel ricordo indimenticabile di Renzo Maltinti, si svolge sul solito tracciato di 149 km, con ritrovo e partenza dal Piazzale Michelangelo alle 11.45 per raggiungere dopo 41 km e mezzo e il passaggio da Cerbaia, Ginestra e Montelupo, via Carraia a Empoli. Qui inizia il primo dei cinque giri di 17 km con le salite di Monteboro e Monterappoli, cui seguirà il giro finale di 23 km con la breve ma dura salita La Casetta a 4 km dall’arrivo previsto poco dopo le 15,30.

Principali iscritti. Tra i toscani gli atleti di casa Crescioli e Innocenti, Cipollini, Dati (terzo nel 2024), Bozicevich, Butteroni, Viviani, Cataldo, Regnanti, Lorello, Carrò, Cozzani, Bambagioni. Fra gli stranieri gli inglesi Granger, Kingston e il ceco Novak, mentre altri potenziali protagonisti sono Oioli, Bracalente, Chesini, Ansaloni, Baseggio (2° lo scorso anno), Guzzo, Bonaldo, Parravano, Cordioli, Meccia, Cantoni, Mosca, Montanari.

In attesa dell’arrivo a partire dalle 10.30 in programma nei giardini pubblici di via Bonistallo (angolo via Carraia), la manifestazione promozionale per giovanissimi dai 3 ai 15 anni, dal titolo "GiocoCiclismo".

Antonio Mannori