Scd Alma Juventus Fano brilla al Trofeo Città Bellaria Igea Marina

Allievi ed Esordienti della Scd Alma Juventus Fano hanno partecipato al 5° Trofeo Città Bellaria Igea Marina-4° Memorial Stelio Neri. Gli Allievi dei ds Gabriele Gorini e Filippo Beltrami hanno dovuto ripetere il circuito per sedici volte, perdendo pezzi strada facendo, per via dell’andatura alquanto sostenuta di 44,4 km/h e per colpa di alcune cadute. Youssef Dahani e Kevin Piccioli sono però riusciti a concludere la gara passando sotto lo striscione del traguardo in mezzo al primo gruppo, mentre Massimo Ranieri, Pietro Brancati e Luca Conti sono stati costretti al ritiro. In tanti hanno gettato la spugna: 59 arrivati su 118 partenti. Hanno invece completato la fatica in 48 su 80 nella categoria Esordienti 1° Anno, impegnati in otto giri. L’unico rappresentante della società fanese era Riccardo Violini, che per metà corsa ha occupato costantemente le posizioni di testa salvo staccarsi un po’ nel finale giungendo così più indietro. Sono al contrario riusciti a terminare in gruppo in volata tra i 2° Anno Simone Ringhini e Riccardo Agostini, con lo stesso Ringhini co, protagonista tra l’altro di un paio di interessanti attacchi compreso quello all’ultimo chilometro dell’undicesimo giro. Si sono ritirati in 37 su 89 inclusi gli altri tre arancio-aragosta del ds Samuele Mancinelli: Federico Pogliaghi, coinvolto in una caduta, ha mollato al terzo, seguito da Martino Scarselli e Diego Giannetti, rispettivamente al quinto ed all’ottavo. La scomparsa di Papa Francesco ha poi dettato l’annullamento dell’uscita di Pasquetta anche degli Allievi della società del presidente Graziano Vitali, attesi da programma al 35° Gran Premio Città di San Mauro Pascoli.

b.t.