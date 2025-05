Serata rosa del Panathlon Club Arezzo con Rinaldo Nocentini e ciclismo protagonista

AREZZOUna serata a tinte rosa quella organizzata dal Panathlon Club di Arezzo in programma lunedì prossimo, 19 maggio, a partire dalle ore all’hotel Etrusco di Arezzo. Al centro della serata il ciclismo. Una serata che di fatto si inserisce nel passaggio della carovana rosa lungo le strade della provincia di Arezzo. Già perché domani la maglia rosa transiterà da Cortona e Foiano in virtù della tappa con partenza da Gubbio e arrivo a Siena in Piazza del Campo dopo un tratto anche di strade bianche. Una nona frazione che interesserà dalle 14 quindi la zona di Mercatale, Cortona, Camucia e da qui il passaggio verso Foiano e Sinalunga per poi approdare a Siena. Oltre 150 i volontari che si sono messi a disposizione per garantire la massima sicurezza nel corso di questa tappa per il passaggio del gruppo. Poi lunedì ecco l’appuntamento organizzato dal Panathlon di Arezzo. Ospite d’onore di questa serata sarà il valdarnese Rinaldo Nocentini, ex ciclista professionista, che ricordiamo in maglia gialla per ben otto tappe al Tour de France del 2009, più volte azzurro ai Mondiali nelle categorie giovanili e da professionista, ottenendo anche una medaglia di bronzo nel 1995 da Juniores e una d’argento nel 1998 da Under 23. Rinaldo Nocentini, classe 1977 si è ritirato nel 2019 dopo ben 21 stagioni nella massima categoria. Si parlerà nel corso della serata del momento del ciclismo italiano in generale e nel nostro territorio.Sarà presente all’appuntamento una rappresentanza anche della Polisportiva Albergo-Oliveto. Società nata nel 1973, che ha avuto il suo maggior interprete in Daniele Bennati e dotata di un ciclodromo, ovvero di un circuito su pista per garantire la massima sicurezza ai propri atleti nel corso degli allenamenti della stagione sportiva.

M.M.