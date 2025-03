Settimana ’Coppi e Bartali’. La tappa Ferrara-Bondeno

E’ da Ferrara che la ‘Settimana Internazionale Coppi e Bartali’ si appresta a vivere la sua 25ª edizione, riportando le emozioni della grande corsa nella città che l’aveva vista nascere un quarto di secolo fa, grazie all’instancabile lavoro del GS Emilia di Adriano Amici. Ieri in Sala Estense ha svelato i suoi segreti e le tappe che dal 25 al 29 marzo porteranno i ciclisti da Ferrara a Forlì. Un’edizione che promette spettacolo, con atleti provenienti da tutti i continenti pronti a sfidarsi lungo percorsi che sanno di storia e futuro. "Siamo lieti di ospitare la partenza di questa prestigiosa corsa – ha aperto l’assessore allo sport Francesco Carità –, quando Adriano Amici ci ha proposto questa sfida, l’abbiamo accolta con determinazione. È stato un lavoro lungo e impegnativo, ma oggi siamo qui, grazie anche alla collaborazione del Comune di Bondeno, dove si concluderà la tappa, e di tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Il nostro impegno non finirà qui". E’ stato poi il prefetto Massimo Marchesiello a sottolineare il valore culturale della manifestazione ricordando che "il ciclismo è una vetrina potente, capace di far conoscere ulteriormente i nostri luoghi e i nostri monumenti, con un richiamo turistico di grande impatto".

La partenza sarà alle 11.50 da piazza Castello come nel 2001 e l’arrivo è a Bondeno, in un passaggio di borraccia tra le due città. "Bondeno ha una lunga storia di ciclismo – ha aggiunto il sindaco Simone Saletti – ora abbiamo l’onore di ospitare questo arrivo nel bel gemellaggio con Ferrara creando un sodalizio tra una grande città e un piccolo territorio. Anche per noi è una grande vetrina e già il sabato mattina alcune associazioni con le scuole ripercorreranno le vite di Coppi e Bartali". Da Ferrara a Bondeno, il 25 marzo, aprirà la kermesse e sarà una galoppata di 174.5 km con un doppio circuito iniziale con Villanova, Viconovo, Fossalta, Baura, il Gpm sul ponte del Po di Volano, poi via verso Bondeno dove con un doppio circuito si arriverà a traguardo. Lì sarà consegnata anche la maglia ‘Ferrara-Bondeno’ al miglior giovane delle squadre continental. Poi via verso la tappa Riccione-Sogliano, Riccione-Cesena, Brisighella e Brisighella-Forlì, dove verranno incoronati il vincitore assoluto e i leader delle varie classifiche.

Laura Guerra