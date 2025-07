Si scaldano i motori della Firenze-Viareggio. Torna la classica delle due ruote di Ferragosto

La stagione ciclistica 2025 per la città di Viareggio non è ancora terminata. Nel giorno di Ferragosto, infatti, torna una classica nazionale di eccellenza degli élite e under 23, la Firenze-Viareggio giunta alla sua 78esima edizione che è stata presentata in Palazzo Vecchio a Firenze dalla A.S. Aurora la società che dal 1946 (prima edizione) si occupa della corsa.

Due le novità sostanziali rese note, il nuovo volto della società Aurora dopo la morte del suo storico presidente Giampaolo Ristori, con il collega Massimo Sandrelli eletto in quel ruolo, e l’organizzazione della gara che sarà curata dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi del presidente Stefano Curradi. Resta inalterato invece e fondamentale il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Firenze e Viareggio, della Città Metropolitana di Firenze, come l’apporto degli sponsor ad iniziare dal Corpo Vigili Giurati 1925 che quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione, ed ancora Icare, FarmaCity, Neri Sottoli, Natali Renato, Vangi, Del Re Studio legale, Arc, Neb 18, Chianti Mutua ETS, Savino Del Bene. Alla conferenza stampa è stato sottolineato il grande e appassionato lavoro svolto da Giampaolo Ristori dal 1946 fino alla sua scomparsa.

Orari e tracciato non cambiano per la gara del 15 agosto. Il via ufficioso a Firenze da Piazza Tasso alle 7,10, quello ufficiale da via Pistoiese alla fine del Viadotto dell’Indiamo alle 7,30. Pianura fino a Pistoia, quindi Serravalle Pistoiese, la lunga salita verso Vico, Marliana, Goraiolo e Prunetta, la Valle del Reno, l’asperità di Monte Oppio, la picchiata lungo la Valle del Serchio, ed infine l’arcigna salita di Pedona a 15 km dal traguardo seguita dall’impegnativa discesa, per raggiungere infine il lungomare di Viareggio dopo 180 km con arrivo poco prima di mezzogiorno all’altezza di Piazza Mazzini.

Antonio Mannori