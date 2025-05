Società Ciclistica Cesano Maderno trionfa al Trofeo Nazionale Rosa con Cerame e Cassata

La Società Ciclistica Cesano Maderno mette a segno l’ennesima doppietta: domina con Aurora Cerame e Vivienne Cassata il Trofeo Nazionale Rosa per la categoria donne esordienti e allieve che si è svolto a Corridonia in provincia di Macerata. Le ragazzine dirette da Guido Roncolato hanno batturo nettamente la concorrenza. Primo centro in stagione per Cassata, milanese figlia della showgirl Justine Mattera, che allo sprint supera di gran lunga la bergamasca Nina Marinini della Biesse Carrera Premac e la romagnola Giulia Dollaku (Polisportiva Fiumicinese). Il team brianzolo completa il trionfo con la quarta posizione di Emma Colombo, quinta invece Isabel Di Sciuva del GS Cicli Fiorin. Ma la festa in casa cesanese non finisce qui.

Grazie alla stoccata vincente della 13enne Cerame che tra le esordienti fa sua la posta in palio con una gran volata. La novarese di Varallo Pombio, che ventiquattr’ore prima aveva festeggiato il compleanno, bissa la vittoria di Comenduno di Albino (1 maggio) questa volta superando la coppia del Team Fabiana Luperini formata da Vittoria Donno e Olivia Giovannetti. Ottavo posto per Nicole Bracco.

Danilo Viganò