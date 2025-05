Soddisfazione per l’esponente del G.S. Cintolese. Al pistoiese Ferrali il titolo tricolore nel paraciclismo

Si sono svolti a Castagneto Carducci in provincia di Livorno i Campionati Italiani di Paraciclismo, per le prove a cronometro e in linea. Tra coloro che hanno conquistato la maglia tricolore il pistoiese Paolo Ferrali, noto personaggio nel mondo del ciclismo come biomeccanico sia dei giovanissimi che dei professionisti. Ferrali tesserato per il gruppo sportivo Circolo Ricreativo Cintolese, ha vinto la prova a cronometro nella categoria MC2 svoltasi su due giri del percorso impiegando il tempo finale di 24 minuti e 13 secondi, alla media di Km 39,660 precedendo di soli quattro secondi Casadei e di trentotto Valori. Il tracciato livornese ha alternato tratti tecnici e sezioni più scorrevoli. Buona l’organizzazione complessiva, in sinergia con la Federazione Ciclistica Italiana, che ha valorizzato atleti, staff e territorio. Il sindaco di Castagneto Carducci Sandra Scarpellini, a margine della manifestazione, ha parlato di "un evento che ha portato energia e valore umano", ringraziando tutti i partecipanti e i volontari coinvolti. I titoli assegnati non rappresentano solo un risultato sportivo, ma anche la testimonianza concreta dell’impegno e della dedizione degli atleti paralimpici italiani. Un movimento in crescita, che merita sempre più attenzione e del quale il pistoiese Paolo Ferrali è uno splendido e brillante protagonista.

Antonio Mannori