Sofia Fioravanti trionfa alla Gran Fondo di Monselice in Rosa

Continua a collezionare ottimi risultati la ciclista Sofia Fioravanti (nella foto) che questa domenica ha vinto la Gran Fondo nazionale di Monselice in Rosa, in quel di Padova, al termine di una grande gara conclusa sulla distanza delle tre ore a una bella media nonostante il primo caldo veramente torrido. In precedenza la giovane biker massese, che ricordiamo è della classe 2007, aveva ottenuto un ottimo quarto posto alla Capoliveri Legend Cup, la Mountainbike Marathon di livello internazionale svoltasi nel bellissimo scenario dell’Isola d’Elba.

Sofia si sta facendo valere su tutti i fronti: distanze brevi e lunghe, anche se preferisce le seconde. Recentemente è arrivata seconda in un’altra classica nazionale di gran fondo come la Costa degli Etruschi, a Marina di Bibbona. Parliamo di corse tutte altamente impegnative con percorsi molto duri, pieni di salite, e distanze di oltre 45 chilometri.

Ma gli impegni non finiscono certo qui. La ciclista massese, infatti, il prossimo weekend, sarà di scena in Umbria per una tappa del Mountain Bike Tour, circuito di cui è attualmente leader. Già pluricampionessa toscana, la talentuosa biker che veste i colori del Team Zamparella di Pisa punta adesso a salire ulteriormente nel ranking nazionale che la vede in continuo miglioramento.

Gianluca Bondielli