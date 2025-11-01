Sprint di Maestri. Mirco firma altre due stagioni con il Team Polti

Capitano di lungo corso. Rinnovo per altre due stagioni fino al 2027 per il 34enne Mirco Maestri, originario di Luzzara, diventato inossidabile punto di riferimento per il Team Polti VisitMalta. "Mi sento come in famiglia e sono orgoglioso di guardare già al futuro, alla quinta e sesta stagione in questa squadra. Tra l’altro, Ivan Basso e Fran Contador mi affidano un ruolo di grande responsabilità e ne sono lusingato", afferma soddisfatto l’atleta. "Ringrazio l’intera dirigenza e lo staff per la costante vicinanza, sono molto motivato, intendo mettere la mia esperienza al servizio di un organico arricchito da nuovi innesti che stanno ringiovanendo l’età media. Nel ciclismo attuale, punti e ranking sono fondamentali e ogni stagione che sarà come una nuova sfida da affrontare".

"Mirco Maestri è approdato da noi già strutturato quattro anni fa, ma qui ha trovato una dimensione riconosciuta a livello internazionale. Mette davanti a sé il bene dei compagni, sa ottenere risultati e sa aiutare a centrarli. E quando magari non ci riesce, si distingue con una generosità da ciclista vero", dice team manager il Ivan Basso nel sottolineare il rinnovo. "Capitan Maestri si è ritagliato uno spazio di assoluto rilievo con suo modo di correre e di essere, con l’attitudine e l’esempio. Un faro per i nostri numerosi giovani", aggiunge il direttore sportivo Stefano Zanatta. Nella stagione da poco archiviata, Maestri ha ribadito la capacità di saper pilotare verso la parte finale della volata i compagni particolarmente dotati nello sprint e le qualità di incursore pronto a tentare l’assolo o a inserirsi nella fuga giusta. Ha colto i migliori risultati e visibilità al Giro d’Italia, con un 2° posto nella frazione Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri vinta Nico Denz (Red Bull) e un 6° posto nella tappa Treviso-Nova Gorica di 195 chilometri, preda di Kasper Asgreen (Ef). L’atleta è da poco rientrato da un primo e breve ritiro che si è svolto a Malta, dov’erano presenti alcuni dei nuovi compagni di squadra.

Per la Freccia di Luzzara la prossima sarà l’11ª stagione di professionismo: l’esordio nel 2016 con la formazione reggiana Bardiani, dov’è rimasto sino al 2021, per poi passare all’Eolo Kometa, diventata Team Polti.