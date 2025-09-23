Stavolta Nicole Bracco non ce la fa. Al Trofeo Postumia è “solo“ argento

Nicole Bracco sfiora il successo e chiude in seconda posizione la quarta edizione del Trofeo dalla Postumia al Mincio per donne esordienti che si è svolto a Bagnolo San Vito in provincia di Mantova.

La campionessa italiana della Società Ciclistica Cesano Maderno è stata battuta da Valentina Giorgia Timis, trevigiana di Altivole dell’UC Giorgione, che sei giorni prima aveva superato la Bracco anche in occasione della classica Coppa di Sera a Borgo Valsugana in Trentino Alto Adige.

Quarto posto per Martina Pianta a completare il bilancio dei risultati per i colori brianzoli. A decidere la prova è stata una volata a ranghi compatti in cui la campionessa italiana in carica, ben pilotata dalla compagna Pianta, non è tuttavia riuscita a prevalere contro una Timis in condizioni di forma eccellenti.

Adesso Nicole Bracco e compagne si preparano all’assalto finale di stagione con la corsa di casa da Cesano Maderno alla Madonna del Ghisallo-Memorial Lorenzo Ganassin in programma, domenica 28 settembre.

Dan.Vig.