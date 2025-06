Strapotere dei cicloamatori toscani ai Campionati Italiani di Casciana Terme

Strapotere dei cicloamatori toscani nei Campionati Italiani in linea svoltisi sabato e domenica a Casciana Terme, organizzati dalle società La Belle Equipe e Portammare sotto l’egida del Comitato regionale Uisp Toscana con il patrocinio del comune di Casciana Terme Lari. Le gare sulle colline pisane nella zona di Casciana Alta e su percorsi spettacolari. Degli undici titoli tricolori in palio (9 per il settore maschile e due per quello femminile) ben 10 sono stato conquistati dagli amatori della nostra regione, tra i quali quello del pisano Cesare Macchi del G.S. Baglini di Nodica di Vecchiano nella categoria Master 5.

Un altro amatore pisano Mirko Trosino che corre nel Bicisport Sanguinetti (Massa Carrara) ha invece vinto il titolo italiano nei Master 1. È stata una bella due giorni con un grande caldo che hanno in difficoltà diversi concorrenti e conclusasi con la cerimonia di premiazione e la vestizione delle undici maglie tricolori. Queste le classifiche della manifestazione. Elite sport: 1) Mattia Bevilacqua (V.C. Forte dei Marmi); 2) Gattuso; 3) Mattolini, 4) Colonna; 5) Carbone. Master 1: 1)Mirko Trosino (Bicisport Sanguinetti); 2) Cerio; 3) Labate; 4) Gentili; 5) Maretti. M2: 1) Luca Di Pierro (Vitam-In CMF); 2) Cotroneo; 3) Mura; 4) Molinari; 5) Papi. M3: 1) Antonio Valletta (Vitam-Inm CMF); 2) Randazzo; 3)Zeni; 4) Bazhenov; 5) Amerighi. M4: 1) Michele Massa (Vitamin-In CMF); 2) Passuello; 3) Di Costa; 4) Gori; 5) Pieroni. M5: 1) Cesare Macchi (G.S. Baglini); 2) Rumsas; 3) Colonna; 4) Righi; 5) Mazzoni. M6: 1) Marco Silvestri (CYF Promotech); 2) Vadalà; 2) Marchiò; 4) Ciofi; 5)Consigli. M7: 1) Gianluca Ferri (Team Stefan); 2) Lelli; 3) Panconi; 4) Griselli; 5) Zeni. M8: 1) Daniele Ferrari (New Bike); 2) Checcoli; 3) Fondelli; 4) Fedi; 5) Detti. Master women categoria W1: 1) Kelly Sichi (Cycling Team Zerosei). CAT. W2: 1) Alessandro Lari (Bicisport Sanguinetti); 2) Baldassatici; 3) Graffeo.

Antonio Mannori