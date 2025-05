Successi per gli atleti dell'Uc Empolese al Gran Premio Liberazione

Moltissimi gli atleti dell’Uc Empolese impegnati in quest’ultimo fine settimana, con tutte le categorie che sono scese in strada per gareggiare. I Giovanissimi sono stati impegnati sabato scorso ad Albergo di Arezzo, dove erano presenti 12 mini ciclisti che si sono confermati all’altezza della situazione ottenendo il 2° posto di società grazie ai risultati dei singoli (3 vittorie, 1 secondo posto ed 1 quinto posto). Gli Esordienti hannno invece gareggiato venerdi 25 Aprile, sempre ad Albergo, nel Gran Premio Liberazione che ha visto impegnate entrambe le categorie in corse separate. Tra gli esordienti 1° anno (30 partenti e 22 classificati) ottimo terzo posto di Gabriele Cavallini, e buoni piazzamenti anche per Rayadi 9° e Tognetti 10° classificato. Tra gli esordienti 2° anno (52 partenti e 46 classificati) buona prestazione di Leonetti che ha ottenuto un onorevole 10° posto. Domenica 27 aprile a Perignano di Pisa, nella gara riservata al primo anno, (40 partenti, di cui 4 della Uc Empolese) ancora un ottimo 3° posto per Cavallini, e conferma per Tognetti 11° e Rayadi 12°. Nella gara riservata al secondo anno (50 partenti con 6 membri della squadra empolese) si mettevano in evidenza Leonetti autore di una lunga fuga, Squillace che terminava al 15° posto e Toscani.

Gli Allievi sono stati invece impegnati giovedi 24 aprile nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma. Cinque gli atleti empolesi che hanno preso il via del Gp Liberazione: 160 gli atleti partecipanti, tutti i migliori allievi a livello nazionale, ma solamente 67 quelli classificati. Spiccano Fogli e Gastasini che hanno portato a termine la gara nel gruppo principale, ma anche per Di Stefano, Leonetti e Nencioni un’ottima esperienza. Venerdi mattina 25 aprile nuova gara, stavolta con 10 atleti empolesi presenti, a Donoratico (66 partenti e 40 classificati): nel ’volatone’ generale si evidenziano Leonardo Pavi 6° e Federico Boscaini 15°. Domenica 27 pomeriggio a Perignano si chiudeva il lungo week-end di gara dove Leonardo Pavi ha ottenuto un terzo posto in volata.